Десятки кемеровчан эвакуировались во время ночного пожара в многоэтажке

Сегодня, 15 декабря, в социальных сетях появились фотографии, сделанные в городе Кемерово. На снимках видна пожарная техника. Исходя из подписи автора, экстренные службы прибыли на тушение пожара в одном из общежитий на улице Мичурина.

Для выяснения подробностей ЧП корреспондент AVOKADO обратился в ГУ МЧС по Кузбассу. Сотрудники ведомства рассказали, что сигнал о возгорании поступил 14 декабря в 22:07. На место прибыл 31 человек и девять единиц техники, пять отделений занимались ликвидацией. К моменту прибытия специалистов на верхних этажах здания наблюдалось задымление. Возгорание удалось ликвидировать в 22:16. В результате пожара обгорела мебель на лестничной площадке третьего этажа на площади 1 квадратный метр. Самостоятельно эвакуировались 80 человек, 13 из которых ‒ дети, сообщают в пресс-службе МЧС по Кемеровской области.

Предварительно установлено, что причина пожара ‒ неосторожное обращение с огнем.