Десятки человек выбежали на улицу из горящего здания в центре Кемерова

Накануне в четверг, 11 июля, в 21:11 в ГУ МЧС по Кузбассу очевидцы сообщили о возгорании в производственном одноэтажном кирпичном строении на проспекте Кузнецком. На тушение пламени отправились 11 человек и шесть автоцистерн. К их прибытию самостоятельно эвакуировались 30 человек, а из строения шел слабый дым.

– В результате обгорел утеплитель печи на площади 4 м². Предварительно, причина – недостаток конструкций изготовления и монтажа производственного оборудования, – уточнили AVOKADO в ведомстве.

Ликвидировать пожар удалось в 21:19. В ЧП никто не пострадал, сказала собеседница интернет-журналу.