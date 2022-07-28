Десятки человек столпились в очереди на входе в поликлинику в Новокузнецке

Сегодня в четверг, 28 июля, жители Новокузнецка выстроились в огромную очередь, чтобы попасть в здание поликлиники №4, что находится в Новоильинском районе города, о чем сообщила местная жительница, пишет "МК в Кузбассе". Она также отправила журналистам фотографию, которую удалось сделать у стен медицинской организации. На кадре видно, что на крыльце здания скопилась целая толпа.

– Очередь на улице уже. Занимают к неврологу и сдачу крови. Поликлиника открывается в 7:30, но многие пришли в 7 утра, – рассказала собеседница издания.

При этом девушка указала, что обстановка в толпе очень напряжена, поскольку все спорят между собой о том, кто за кем занимал.