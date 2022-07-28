Десятки человек столпились в очереди на входе в поликлинику в Новокузнецке

0
Фото:  

Жители южной столицы Кузбасса выстроились в огромную очередь, чтобы попасть в поликлинику. По словам очевидцев, обстановка в толпе совсем не дружелюбная.

Сегодня в четверг, 28 июля, жители Новокузнецка выстроились в огромную очередь, чтобы попасть в здание поликлиники №4, что находится в Новоильинском районе города, о чем сообщила местная жительница, пишет "МК в Кузбассе". Она также отправила журналистам фотографию, которую удалось сделать у стен медицинской организации. На кадре видно, что на крыльце здания скопилась целая толпа.

– Очередь на улице уже. Занимают к неврологу и сдачу крови. Поликлиника открывается в 7:30, но многие пришли в 7 утра, – рассказала собеседница издания.

При этом девушка указала, что обстановка в толпе очень напряжена, поскольку все спорят между собой о том, кто за кем занимал.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38612

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined