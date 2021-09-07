Десятилетняя девочка в школьной форме пропала в Кузбассе

Представители ПО "Лиза Алерт" опубликовали в соцсетях ориентировку на поиски Дегтярь Ульяны 2010 года рождения, проживающей в Киселевске. Ребенок отправился в школу 6 сентября и не вернулся домой.

Девочка невысокого роста (150 см), нормального телосложения, голубоглазая со светло-русыми волосами. Была одета в синий фартук, темно-синюю школьную форму, бордовые колготки и красные кроссовки. Также отмечается, что с собой у нее был серо-голубой рюкзак.

Сообщить сведения о предполагаемом месте нахождения школьницы можно по номерам 8-800-700-54-52 или 112.