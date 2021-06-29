Десятилетняя девочка пропала во время прогулки в Кузбассе

Поисковики отряда "Лиза Алерт" опубликовали в официальной группе в соцсети ориентировку на поиски Свиридовой Ксении 2010 года рождения, проживающей в Мысках. По информации ПО, девочка ушла на прогулку и не вернулась 28 июня.

Среди примет исчезнувшей волонтеры отмечают рост 130 см, нормальное телосложение, волосы темно-русые, глаза карие. Ребенок ушел гулять в красной спортивной кофте, синей футболке, розовых шортах и черных туфлях.

Всех граждан, располагающих какой-либо информацией о пропавшей девочке, просят сообщить её по номеру телефона 8-800-700-54-52 или 112.