Инцидент произошел вечером в Осинниках. Десятилетний местный житель ради забавы спустился на опору автомоста через Кондому. Самостоятельно мальчик подняться не смог. Очевидцы обратились за помощью.

Прибывшие на место силовики и сотрудники МЧС эвакуировали ребенка с помощью альпинистского снаряжения. После этого спасенный мальчик был передан инспекторам ПДН для профилактической работы, сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Кузбассу.

Напомним, не так давно в Осинниках произошел аналогичный случай с двумя девочками.