Десять пропавших в сентябре кузбассовцев погибли

Поисковый отряд "ЛизаАлерт" опубликовал данные о пропавших в Кемеровской области за сентябрь 2021 года.
Сообщается, что всего было получено 379 заявок на поиск людей. Из них 266 пропавших были найдены живыми, погибли десять человек. Удалось отыскать родственников двоих людей.
– Из 379 полученных – 45 заявки были на поиск детей до 12 лет, и еще 52 – на поиск пожилых людей от 65 лет. 370 поисков были проведены в статусе информационного, 9 - в статусе активного поиска, – сообщили сотрудники отряда на официальной странице в социальной сети.
На данный момент продолжаются поиски 15 кузбассовцев. Еще 86 заявок остались неподтвержденными.
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