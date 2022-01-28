Десять полезных функций для кузбассовцев в одном приложении

В приложении есть много полезных для кузбассовцев функций: опросы, новости, оповещения о ремонтных работах на инженерных сетях, карта сообщений, возможность оплаты ЖКХ-услуг, передачи показания счетчиков и многое другое.

Среди них и "Афиша событий". Ей пользуются более каждый третий пользователь платформы еженедельно, чтобы спланировать: куда пойти на выходных с семьей, узнать, где пройдут значимые мероприятия их города. Особенно популярны сейчас события, которые можно бесплатно посетить по пушкинской карте. В разделе размещается информация о мероприятиях со всего Кузбасса, которые организуют областные и городские учреждения культуры и спорта. За 2021 год размещено 3700 карточек событий.

Сегодня "Кузбасс Онлайн" – самая крупная платформа в Сибири по числу пользователей, реализующая стандарт "Умный город", одна из самых быстрорастущих в России. Сервисом пользуются более 250 000 жителей. Цифровая платформа есть в каждой четвертой семье региона.

Скачать его можно бесплатно в магазинах приложений.