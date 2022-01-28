Десять полезных функций для кузбассовцев в одном приложении

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Когда уже снег во дворе расчистят? Почему не посыпают скользкие дорожки? Куда пожаловаться? В "Кузбасс Онлайн"! Сервис помогает жителям региона задать волнующие вопросы, рассказать о проблемах своего населенного пункта. Речь идет не только об уборке снега. Темы самые разные: нет горячей воды, вовремя не пришел автобус, отключили электричество и многое другое. Под пристальным контролем администрации района или города, а зачастую и лично глав, исполнительные организации вовремя узнают о проблемах в населенном пункте и быстро принимают меры. Заявка берется в работу в считанные часы, а устранение проблемы происходит как правило в течение 3-8 дней. Сами пользователи рассказывают, "Кузбасс Онлайн" – эффективнее, чем социальные сети в вопросах взаимодействия с властью. На конец 2021 года через платформу прошло более 64 000 сообщений.

В приложении есть много полезных для кузбассовцев функций: опросы, новости, оповещения о ремонтных работах на инженерных сетях, карта сообщений, возможность оплаты ЖКХ-услуг, передачи показания счетчиков и многое другое.


Среди них и "Афиша событий". Ей пользуются более каждый третий пользователь платформы еженедельно, чтобы спланировать: куда пойти на выходных с семьей, узнать, где пройдут значимые мероприятия их города. Особенно популярны сейчас события, которые можно бесплатно посетить по пушкинской карте. В разделе размещается информация о мероприятиях со всего Кузбасса, которые организуют областные и городские учреждения культуры и спорта. За 2021 год размещено 3700 карточек событий.


Сегодня "Кузбасс Онлайн" – самая крупная платформа в Сибири по числу пользователей, реализующая стандарт "Умный город", одна из самых быстрорастущих в России. Сервисом пользуются более 250 000 жителей. Цифровая платформа есть в каждой четвертой семье региона.


Скачать его можно бесплатно в магазинах приложений.

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