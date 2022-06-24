Десять новых микрорайонов появятся в Кемерове

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Глава кузбасской столицы Илья Середюк рассказал о том, как продвигаются проектные работы по 10 новым микрорайонам города, которые в скором времени должны появиться в границе улиц Гагарина, Соборная, Тухачевского, Искитимская набережная, Сибиряков-Гвардейцев.

Соответствующая информация появилась в telegram-канале кемеровского градоначальника. На текущий момент известно, что власти хотят запроектировать коммунальные сети и дороги на месте будущих новостроек, а также полностью реконструировать улицы Сибиряков-Гвардейцев и Гагарина, продлить ул. Соборную до границ ФПК. При этом мэр областного центра сказал, что "объем проектных работ значительный", а это значит, что все будет продвигаться не быстро.

– Только по электрике предстоит запроектировать пять распределительных пунктов, к каждому из которых будут подходить по четыре нитки кабельных линий. Будет полностью реконструирован уже существующий распределительный пункт, восемь ниток идущих от него кабельных линий общей протяженностью более 3,5 км нужно будет заменить, более километра – достроить, – следует из сообщения в правительственной соцсети.

К слову, чиновник не забыл упомянуть и о том, что все встречи с подрядчиками проводит лично: "на них сверяем ход работ, находим технические решения, обсуждаем идеи". В параллель с выполнением проектных работ по будущим новостройкам, ведется предоставление собственникам земельных участков и строений, которые попали под снос на этой территории.


Кемеровской мэрии на текущий момент удалось подписать 255 соглашений с собственниками недвижимости, а еще 223 семьи уже получили деньги, 107 купили себе новое жилье, многие переехали.

– В основном жилье покупают на вторичном рынке, поближе к нынешнему месту проживания: 80 благоустроенных квартир и 15 частных домов, – уточнил Илья Середюк.

При этом 12 семей решили приобрести новостройки: девять квартир и три индивидуальных дома. Стоит отметить, что только две квартиры были оформлены в ипотеку.

Фото: администрация Кемерова

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