Десять кузбассовцев получили обморожения в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь, когда температура воздуха по области опустилась до предельно холодных показателей, в больницы Кемеровской области обратились 10 человек с жалобами на обморожение. Об этом сообщает пресс-секретарь Кемеровского областного центра медицины катастроф Антон Дужик, передает VSE42.RU.

Стоит отметить, что восемь человек из общего количества пострадавших находились в состоянии алкогольного опьянения. Половина была госпитализирована, а остальные находятся на амбулаторном лечении.