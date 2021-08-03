Десантник верхом на капоте авто проехался по улицам Кемерова

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В День Воздушно-десантных войск некоторые служители пренебрегли правилами дорожного движения и проехались по кузбасской столице с флагами верхом на капоте машины. Редакция AVOKADO получила комментарий по инциденту от городского ГИБДД.

Десантники в военном обмундировании и с флагами войск вооруженных сил в руках нестандартно прокатились по городу Кемерово на транспортном средстве, чем привлекли внимание горожан. Как оказалось, один из пассажиров решил не ютиться с приятелями в салоне машины и выбрался на капот.


Инцидент произошел накануне в понедельник, 2 августа, когда по традиции каждый год в России отмечается День Воздушно-десантных войск. Запись с проделками "голубых беретов" появилась в сообществе Сети.

— Такой случай зарегистрирован. В настоящий момент правоохранительными органами проводится проверка, — прокомментировали информацию в ОГИБДД Кемерова.

Редакция уже AVOKADO сообщала, что администрация Новокузнецка сократила праздник гвардейцам и десантникам из-за коронавирусных запретов. Ранее стало известно, что кемеровские власти отключили фонтаны в день ВДВ.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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