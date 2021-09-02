Державший курс из Китая в Европу самолет оказался в новом аэропорту Кемерова

В социальных сетях появилась информация, что жители Новосибирска заметили "круги" в небе, оставленные авиалайнерами. Как сообщили СМИ в аэропорту Толмачево, ничего страшного в данном явлении нет.

Специалисты указали, что своеобразный шлейф в воздухе образовался из-за самолета Boeing 747 грузовой авиакомпании Cargolux. Так, пилот в попытке совершить плановую техническую остановку в Новосибирске, из-за тумана был вынужден изменить свой маршрут, и полететь в аэропорт соседнего города – Кемерово.

По данным сайта Flightradar24, авиалайнер уже покинул кузбасскую столицу и держит свой путь в Новосибирск.

Маршрут Boeing пролегает из китайского Чжэнчжоу в Люксембург, однако, как сообщает "АИФ в Новосибирске", самолет летит из Шеньчженя в Цюрих, город на севере Швейцарии, передает НГС,