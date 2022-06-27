Деревья рухнули во время грозы на трассу в Кузбассе

Накануне, 26 июня, кузбассовцы поделились в социальных сетях снимком, на который попали деревья, находящиеся прямо на проезжей части. По словам жителей региона, фотография была сделана на дороге близ деревни Дмитриевка. Судя по фото, рухнувшие стволы полностью перекрыли одну из полос, из-за чего водителям приходится объезжать препятствие по "встречке".

‒ Повалило грозой, если ехать от Мариинска не доезжая Привала км в 3х-5ти (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ отметили очевидцы.

Представитель местной администрации рассказал корреспонденту AVOKADO, что по состоянию на утро 27 июня указанный участок дороги свободен для движения.