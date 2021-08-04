Дерево зависло над землей на проводах ЛЭП после сильного дождя в Кемерове

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Жители кузбасской столицы продолжают публиковать снимки последствий прошедшего шторма. Из-за стихийных буйств пополам переломилось дерево, но от столкновения с землей его «спасли» линии электропередач (ЛЭП).

Пост с фотографией поваленного растения появился в одном из крупнейших городских сообществ Кемерова в Сети. Из текста, прикрепленного к снимку, - только адрес места, представленного на фото: улица Крупской, 7. Близ дома, расположенного по указанному адресу, очевидец и запечатлел нетипичную «картину»: «парящий» ствол дерева.


Над землей растение зависло благодаря ЛЭП, крепость которых отметил и один из комментаторов под публикацией, написав: «И ведь не порвались».


О том, что произошло с электроэнергией, подаваемой кемеровчанам в районе происшествия, - не сообщается.


Также редакция AVOKADO ранее писала и о других происшествиях в городе, связанных с буйством непогоды. Так, на сайте публиковался ролик, на котором запечатлены последствия потопа в Кемерове. Кроме того, сообщалось и о том, что из-за высокого уровня воды на городские линии не могли выйти трамваи. Позже в журнале был опубликован и специальный фоторепортаж с затопленных улиц кузбасской столицы о том, как горожане справлялись со стихией.

Да!
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