Дерево упало на ребенка и мужчину во время свадьбы в Новокузнецке

По информации следователей, ночью 19 июня в экстренные службы поступил сигнал о происшествии с пострадавшими. Как выяснилось, во время сильного ветра в районе парка "Лесная республика" в Новокузнецке, где в этот момент отмечали свадьбу, на людей упало дерево.

С места инцидента с различными травмами были госпитализированы семилетний ребенок и его отец. По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Выясняются подробности, передает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.