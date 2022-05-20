Дерево рухнуло у стен кузбасского общежития

На пульт диспетчера Кемеровской областной поисково-спасательной службы ГКУ "Агентство по защите населения и территории Кузбасса" поступило сообщение, что на территорию общежития Юргинского технологического колледжа обрушилось дерево, из-за чего необходима помощь спасательного отряда.

– Спасатели Юргинского поискового аварийно-спасательного отряда прибыли на место происшествия, при помощи АСИ распилили дерево, деблокировали проезд и проход по территории,– уточнили в службе.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что одно из деревьев у кемеровского дома обрушилось на кровлю здания. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.