Дерево рухнуло на дорогу возле жилых домов в Кузбассе

Соответствую сообщение об инциденте появилось на просторах Сети утром в понедельник, 7 мая. Автор публикации заверил, что крупный ствол дерева в результате обвала преградил путь автомобилистам и создал трудности для пешеходов.

– Упало дерево. Переулок 1-й Советский. Перегородило дорогу, – рассказал автор публикации.

В комментариях подписчик сообщества посоветовал земляку способ, с помощью которого можно устранить проблему с пути. По мнению читателя, ствол необходимо распилить на дрова и разобрать полена по домам.