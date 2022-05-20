Дерево после удара молнии упало на жилой дом в Кемерове

По словам очевидцев, после удара молнии в кузбасской столице дерево обрушилось на жилой дом на улице Инициативной, 85, проломив кровлю здания.
– Молния ударила в дерево, крупные ветки дерева проломили крышу (авторский стиль сохранен – прим. ред.), – уточнил автор.
Судя по опубликованным кадрам, ненадежными растениями оказались тополя. В комментариях многие сошлись во мнении, что опасные деревья, расположенные у строений, а особенно живых, следует выкорчевывать из земли.
Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"
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