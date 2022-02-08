Дерево после удара молнии стало угрожать прохожим в Новокузнецке

Жители южной столицы Кузбасса на платформе "Кузбасс Онлайн" пожаловались на опасное дерево, которое расположено на улице Садовая, 17. По словам местных жителей, ранее в его ствол ударила молния, после чего от основания отлетела кора. С тех пор на кустарнике перестали распускаться новые листья.

Горожане предположили, что в скором времени растение может рухнуть на проезжающие по дороге автомобили или свалиться на головы прохожих.

В ответ администратор ресурса заявил, что обращение принято в разработку и перенаправлено ответственным лицам.