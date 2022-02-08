Дерево после удара молнии стало угрожать прохожим в Новокузнецке

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В южной столице области "словивший" электрический заряд кустарник, по мнению местных жителей, стал опасен.

Жители южной столицы Кузбасса на платформе "Кузбасс Онлайн" пожаловались на опасное дерево, которое расположено на улице Садовая, 17. По словам местных жителей, ранее в его ствол ударила молния, после чего от основания отлетела кора. С тех пор на кустарнике перестали распускаться новые листья.


Горожане предположили, что в скором времени растение может рухнуть на проезжающие по дороге автомобили или свалиться на головы прохожих.


В ответ администратор ресурса заявил, что обращение принято в разработку и перенаправлено ответственным лицам.

Фото: Кузбасс Онлайн

Да!
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