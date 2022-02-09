+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Деревенский наркоман из Кузбасса пойдет под суд за хранение марихуаны

0
Фото:  

Наркоман из юргинской деревни Елгино хранил дома крупную партию растительного вещества.

Сотрудники правоохранительных органов межмуниципального отдела «Юргинский» получили информацию о местном жителе, который производил незаконный оборот наркотиков.


Полицейские задержали подозреваемого, которым оказался 47-летним жителем деревни Елгино Юргинского муниципального округа. У него изъяли три пакета с марихуаной весом 600 граммов, что является крупным объемом. В оправдание мужчина пояснил, что является наркозависимым и использует вещество только для себя, передает ГУ МВД по Кемеровской области.


На него завели уголовное дело по статье за "Незаконные приобретения, хранения, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/33496

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined