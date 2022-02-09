Деревенский наркоман из Кузбасса пойдет под суд за хранение марихуаны

Сотрудники правоохранительных органов межмуниципального отдела «Юргинский» получили информацию о местном жителе, который производил незаконный оборот наркотиков.

Полицейские задержали подозреваемого, которым оказался 47-летним жителем деревни Елгино Юргинского муниципального округа. У него изъяли три пакета с марихуаной весом 600 граммов, что является крупным объемом. В оправдание мужчина пояснил, что является наркозависимым и использует вещество только для себя, передает ГУ МВД по Кемеровской области.

На него завели уголовное дело по статье за "Незаконные приобретения, хранения, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.