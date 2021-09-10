Депутаты выбрали нового главу Кемерова

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Выборы нового мэра состоялись в Кемеровском городском совете народных депутатов.

В пятницу, 10 сентября, на заседании Совета кемеровские депутаты выбирали из четырех кандидатов. Голосование проходило тайно. Окончательный результат стал известен после подсчета голосов.


Победителем оказался действующий мэр Кемерова Илья Середюк. За него проголосовали 28 человек из 29 присутствующих (воздержался один депутат). Так, нынешний градоначальник сохранит свой пост еще на несколько лет.


Ранее сообщалось, комиссия единогласно выбрала только одну кандидатуру на пост мэра Кемерова.

Да!
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