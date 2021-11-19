Депутаты переизбрали главу муниципального округа в Кузбассе

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Представители Совета народных депутатов назначили главу муниципального округа в Кемеровской области.

Накануне, 18 ноября, состоялось очередное заседание Совета народных депутатов Мариинского муниципального округа. Повесткой стало избрание главы округа.


По итогам проведения конкурса по отбору кандидатов, который проходил в администрации Правительства Кузбасса, на должность главы округа к рассмотрению на сессии были допущены два претендента: заместитель главы по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Александр Ганьжа и глава Мариинского муниципального района Александр Кривцов, сообщают в пресс-службе Мариинского муниципального округа.


По итогам открытого голосования главой в третий раз стал Александр Кривцов. Он будет занимать этот пост следующие пять лет.

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