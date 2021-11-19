Депутаты переизбрали главу муниципального округа в Кузбассе

Накануне, 18 ноября, состоялось очередное заседание Совета народных депутатов Мариинского муниципального округа. Повесткой стало избрание главы округа.

По итогам проведения конкурса по отбору кандидатов, который проходил в администрации Правительства Кузбасса, на должность главы округа к рассмотрению на сессии были допущены два претендента: заместитель главы по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Александр Ганьжа и глава Мариинского муниципального района Александр Кривцов, сообщают в пресс-службе Мариинского муниципального округа.



По итогам открытого голосования главой в третий раз стал Александр Кривцов. Он будет занимать этот пост следующие пять лет.