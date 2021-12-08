Депутаты Новокузнецка вынесли ряд предложений для решения проблемы бездомных животных

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Представители власти южной столицы Кузбасса подготовили решения в сфере обращения с животными.

Депутатский корпус Новокузнецка сформировал пакет поправок в федеральное и областное законодательство. Все решения связаны с проблемой бездомных и домашних животных. В частности, городским властям предложено осуществлять мониторинг численности бездомных животных, мест их обитания и обращения с трупами. Проект предусматривает и создание приютов органами государственной власти регионов.

‒ Если организация приюта будет отражена в полномочиях регионов, то снимется проблема необходимости его финансирования из средств муниципального бюджета, ‒ передает слова депутатов пресс-служба НГСНД.

Депутаты также отметили, что существует необходимость в расширении территорий, предназначенных для выгула собак. В частности, их хотят создать в границах парков и скверов, где сейчас выгул животных запрещен.


Если пакет будет принят, в дальнейшем его рассмотрят члены госдумы РФ.

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