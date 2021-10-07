Депутаты кузбасского парламента избрали нового председателя

По итогам тайного голосования среди депутатов парламента Кузбасса на пост председателя был избран Алексей Зеленин, депутат по Мариинскому одномандатному избирательному округу № 5, представляющий фракцию "Единая Россия". За него единогласно проголосовали 37 человек из 37.

Отметим, что кандидатура Алексея Зеленина была выдвинута губернатором области Сергеем Цивилевым и стала единственной.

До него председателем являлся Вячеслав Петров, избранный в 2018 году, который также принадлежит партии ЕР.

Ранее на основании личного заявления Вячеслава Петрова его полномочия как председателя были досрочно прекращены.