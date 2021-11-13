Депутаты избрали нового главу кузбасского города

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Совет народных депутатов города в Кемеровской области избрал следующего мэра.

Накануне, 12 ноября, в Прокопьевске прошла 47 внеочередная сессия Совета народных депутатов шестого созыва. На сессии решался вопрос об избрании нового мэра, так как срок полномочий главы города Андрея Мамаева подходит к концу.


Изначально в конкурсе участвовали пятеро кандидатов, однако после рассмотрения их предложений по социально-экономическому развитию города комиссия приняла решение об исключении из конкурса одного из претендентов. Позже еще один кандидат подал заявление о самоотводе. В итоге были заслушаны доклады трех претендентов на должность мэра: Евгения Жиганова, Степана Кисиля и Вячеслава Старченко.


По итогам открытого голосования главой Прокопьевска был избран Вячеслав Викторович Старченко. В настоящее время он является первым заместителем мэра, сообщают в пресс-службе городской администрации.


Новый градоначальник вступит в свои полномочия после процедуры инаугурации.

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