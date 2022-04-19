Депутаты Госдумы от Кузбасса поделились декларацией о доходах за прошедший год

На сайте Госдумы РФ появился документ, в котором раскрыты данные о доходах депутатов, в том числе из Кузбасса.

Самую большую сумму заработал Вячеслав Петров – 111 537 103,86 рублей. В его собственности находится земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, жилой дом, квартира, гараж, гараж - стоянка, нежилое помещение.

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы Павел Федяев за 2021 год получил 20 708 855,37 рублей. В собственности у депутата земельный участок под индивидуальное жилищное строительство, три квартиры, жилое помещение (квартира), пять машиномест, четыре нежилых помещения, автомобили легковые: ГАЗ 67Б, ИНФИНИТИ FX37, VQ37, МЕРСЕДЕС БЕНЦ V 250 D4 MAT IC, НИССАН 350Z, СУБАРУ WRX STI. Помимо этого, две квартиры на безвозмездном пользовании и дача.

Александр Максимов – 8 669 989,61 рублей. Имеет земельный участок для ведения подсобного сельского хозяйства, земельный участок для размещения индивидуальной жилой застройки, земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, два жилых дома, квартира, три нежилых помещения, баня и нежилое здание. Автомобили легковые: LAND ROVER RADJ ROVER, иные транспортные средства: прицеп к легковому автомобилю SKIF M281064, прицеп к легковым ТС LAV81012A, снегоболотоход CAN-AM OUTLANDER MAX LTD 1000EFI.

Заместитель председателя комитетa Государственной Думы Дмитрий Исламов – 5 932 013,97 рублей. В собственности находятся две квартиры, три машиноместа и автомобиль СУЗУКИ GRAND VITARA.

Антон Горелкин – 5 654 616,05 рублей, в то время как доходы его жены составили 46 757 622,03 рублей. Имеют земельный участок для индивидуального жилищного строительства, жилой дом, квартиру, нежилое здание (баня), автомобили легковые:

БМВ Х7 XDRIVE 40I, Mercedes-Benz E200 4MATIC.

Вероника Власова – 4 993 138,66 рублей. Во владении два земельных участка для ведения садоводства, две квартиры, гараж, нежилое помещение.

Олег Матвейчев, заместитель председателя комитета Госудумы, задекларировал доход в 4 016 317,65 рубля. В собственности у него четыре земельных участка, два жилых дома, квартиры, нежилое помещение, автомобиль КРАЙСЛЕР ГРАНД ВОЯДЖЕР.

Напомним, ранее декларации о доходах опубликовали главы кузбасских городов. Доходы мэра Новокузнецка снизились на 8 млн рублей за минувший год.