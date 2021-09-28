Депутаты горсовета Новокузнецка выбрали нового председателя

Как стало известно, всего на выборах было представлено два кандидата на пост председателя новокузнецкого городского совета: Александра Шелковникова из числа депутатов ЕР и Леонид Бураков - от КПРФ. С преимуществом в 28 голосов победу одержала Александра Шелковникова.

Ранее исполняющим обязанности председателя совета был Игорь Погребняк, однако теперь он стал заместителем.

Напомним, выборы председателя кемеровского совета народных депутатов состоятся 29 сентября.