Депутаты горсовета Новокузнецка выбрали нового председателя

Шелковникова Александра Константиновна
Фото: ЕР
Как стало известно, всего на выборах было представлено два кандидата на пост председателя новокузнецкого городского совета: Александра Шелковникова из числа депутатов ЕР и Леонид Бураков - от КПРФ. С преимуществом в 28 голосов победу одержала Александра Шелковникова.
Ранее исполняющим обязанности председателя совета был Игорь Погребняк, однако теперь он стал заместителем.
Напомним, выборы председателя кемеровского совета народных депутатов состоятся 29 сентября.
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