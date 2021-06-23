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Депутат сообщила о подготовке Германии к войне с Россией

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Севим Дагделен, депутат бундестага, сообщила, что Германия увеличивает расходы на оборону, что, по её мнению, является подготовкой к войне с Россией.

- Политика НАТО по наращиванию вооружений, эскалации по отношению к России и забвение правительством Германии истории, когда дело касается памяти о нападении на Советский Союз 80 лет назад, - это лишь две стороны одной медали, - отметила Дагделен.

Депутат считает, что отношения между двумя странами достигли дна.


Она сказала, что любой, кто призывает к борьбе с Россией, не заинтересован в ослаблении международной напряженности, а, напротив, создает образ врага для подготовки к вооруженному конфликту, сообщает РИА "Новости".

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