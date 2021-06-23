Депутат сообщила о подготовке Германии к войне с Россией

- Политика НАТО по наращиванию вооружений, эскалации по отношению к России и забвение правительством Германии истории, когда дело касается памяти о нападении на Советский Союз 80 лет назад, - это лишь две стороны одной медали, - отметила Дагделен.
Депутат считает, что отношения между двумя странами достигли дна.
Она сказала, что любой, кто призывает к борьбе с Россией, не заинтересован в ослаблении международной напряженности, а, напротив, создает образ врага для подготовки к вооруженному конфликту, сообщает РИА "Новости".
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