Депутат Рады обвинил Зеленского в лицемерии и трусости

Во время выступления на Генассамблее ООН Владимир Зеленский раскритиковал действия российских властей, преследующих подозреваемых в деле о диверсии на крымском газопроводе.



О речи украинского лидера высказался член оппозиционной украинской фракции Илья Кива. По его мнению, Зеленский таким образом проявил лицемерие, а его обвинения в отношении России беспочвенны.



Он создает тоталитарно-преступный режим, который грабит и уничтожает свою страну, при котором от голода, войны и болезней умирают люди, - объяснил свою позицию парламентарий.



В том числе он напомнил о распоряжении закрыть доступ к нескольким каналам, таким как “112 Украина”, ZIK и NewsOne, что нарушило положения конституции и права людей на свободу слова. По его словам, эти поступки характеризуют Зеленского как труса и лжеца. Об этом пишет канал “360”.