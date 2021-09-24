Депутат Рады обвинил Зеленского в лицемерии и трусости

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Украинский президент Владимир Зеленский проявляет двуличие, когда критикует российские власти за уголовное преследование людей, подозреваемых в причастности ко взрыву газопровода в Крыму. С таким заявлением выступил парламентарий Рады Илья Кива.

Во время выступления на Генассамблее ООН Владимир Зеленский раскритиковал действия российских властей, преследующих подозреваемых в деле о диверсии на крымском газопроводе.

О речи украинского лидера высказался член оппозиционной украинской фракции Илья Кива. По его мнению, Зеленский таким образом проявил лицемерие, а его обвинения в отношении России беспочвенны.

Он создает тоталитарно-преступный режим, который грабит и уничтожает свою страну, при котором от голода, войны и болезней умирают люди, - объяснил свою позицию парламентарий.

В том числе он напомнил о распоряжении закрыть доступ к нескольким каналам, таким как “112 Украина”, ZIK и NewsOne, что нарушило положения конституции и права людей на свободу слова. По его словам, эти поступки характеризуют Зеленского как труса и лжеца. Об этом пишет канал “360”.

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