Депутат Кемеровского горсовета отказался от своего мандата из-за переезда

Во время заседания горсовета, которое состоялось 21 апреля Всеволод Верхотуров подал заявление о досрочном прекращении его полномочий как депутата Кемеровского городского совета. Об этом сообщил председатель горсовета Юрий Андреев.

– Руководствуясь п.2 ч.1 ст. 38 Устава города Кемерова и на основании личного заявления ... подготовлено решение о досрочном прекращении полномочий депутата, – прокомментировал он.

По информации чиновника, такое решение связано с переездом Верхотуров на постоянное место жительства в другой город. За проект решения отдали голоса 29 депутатов.