Депутат Госдумы предложил несколько способов компенсации трат россиян на услуги ЖКХ

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Государственные власти могут обеспечить россиян компенсацией оплаты жилищно-коммунальных услуг при помощи федерального бюджета. Такое заявление сделал первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Ионин в беседе с изданием URA.RU.

Высказываясь о теме тарифов на оплату ЖКУ в беседе с журналистами, депутат разъяснил несколько вариантов возможных действий властей, при которых россияне смогут начать получать компенсацию за соответствующие расходы.


Первый способ – оформление прямых выплат из федерального бюджета, а второй – это общее снижение тарифов, поскольку возможность применения таких мер существует, что ранее на своем примере показали власти Тывы, уменьшив стоимость оплаты услуг на электричество на 25-36 копеек для разных категорий граждан.


Депутат также отметил, что при обращении к первому способу, расчет оплаты будет проще и понятнее, поскольку энергетики начнут доказывать свои выпадающие доходы напрямую правительству.

- Они (энергетики – прим.ред.) должны будут бюджету обосновать. Не людям, с которых они сейчас собирают средства, и которые не разбираются, куда уходят деньги, - приводят цитату Ионина в издании.

Напомним, что ранее стало известно о том, что цены на ЖКУ выросли в России с 1 июля.

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