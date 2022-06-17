Депрессивная собака-психолог, битва с искусственным интеллектом и камень-грибоед — выпускники курса по гейм-разработке на Unity защитили свои проекты

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"Батюшка сказывал, что именно эта музыка играет в аду", – где-то в альтернативной реальности отзывается о панк-роке Николай I и ссылает холопа в Сибирь. А дальше – нехитрые сочетания клавиш и привычные каждому геймеру движения мыши, чтобы собрать для холопа панк-рок группу из суровых сибирских крестьян. Продуманные диалоги, приправленные юмором и околоисторическими терминами, вариации развития сюжета и звук потрескивающего огня в печи – на разработку игры "100king" у Михаила Алешкова и Ильи Барышникова ушло чуть больше двух недель, в ближайшее время они планируют выложить ее в открытый доступ. На конец августа запланирован и релиз игры Дениса Козлова "Jmuh"s Fury", персонажей которой отрисовал профессиональный художник.

Сегодня уже можно потестить игру Сергея Пуховского "Al issue". Его искусственный интеллект готов сразиться с человечеством на площадке itch.io.

"Unity – один из самых популярных игровых движков. Количество выпущенных игр на Unity в Steam заметно опережает тот же Unreal Engine, – рассказывает Александр Рыжков, ведущий разработчик и руководитель Отдела разработки игр Компании "Софт Инжиниринг". – Я сам с детства мечтал разрабатывать игры. В начальных классах разбирал их на составляющие: вырезал из бумаги элементы уровней, придумывал свои. В конце прошлого года мы совместно с Кафедрой Goodline запустили первый поток курса по гейм-разработке. Так детские мечты стали реальностью".

Стали они реальностью и для других 11 ребят, которые дошли до защиты проектов. Большинство из них не имели опыта программирования, но признаются, что с детства были увлечены видеоиграми и теперь планируют связать с разработкой игр свою жизнь.

"Я пользовался почти всеми возможностями Unity для 3D-моделирования. Мне было интересно заниматься level-дизайном, создавать пространства игры. Думаю, дальше развиваться в этом направлении", – поделился впечатлениями студент курса и разработчик игры "Dog Psychologist" Константин Обручков.

Получив от студентов такой отклик, Отдел разработки игр Компании "Софт Инжиниринг" и Кафедра Goodline всерьез задумались над курсом по разработке игр для "нечайников".


Следите за новостями в Телеграм-канале Цифровой котел и на сайте Кафедры Goodline.

Фото: Елена Семенова

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