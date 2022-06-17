Депрессивная собака-психолог, битва с искусственным интеллектом и камень-грибоед — выпускники курса по гейм-разработке на Unity защитили свои проекты

Сегодня уже можно потестить игру Сергея Пуховского "Al issue". Его искусственный интеллект готов сразиться с человечеством на площадке itch.io.
"Unity – один из самых популярных игровых движков. Количество выпущенных игр на Unity в Steam заметно опережает тот же Unreal Engine, – рассказывает Александр Рыжков, ведущий разработчик и руководитель Отдела разработки игр Компании "Софт Инжиниринг". – Я сам с детства мечтал разрабатывать игры. В начальных классах разбирал их на составляющие: вырезал из бумаги элементы уровней, придумывал свои. В конце прошлого года мы совместно с Кафедрой Goodline запустили первый поток курса по гейм-разработке. Так детские мечты стали реальностью".
Стали они реальностью и для других 11 ребят, которые дошли до защиты проектов. Большинство из них не имели опыта программирования, но признаются, что с детства были увлечены видеоиграми и теперь планируют связать с разработкой игр свою жизнь.
"Я пользовался почти всеми возможностями Unity для 3D-моделирования. Мне было интересно заниматься level-дизайном, создавать пространства игры. Думаю, дальше развиваться в этом направлении", – поделился впечатлениями студент курса и разработчик игры "Dog Psychologist" Константин Обручков.
Получив от студентов такой отклик, Отдел разработки игр Компании "Софт Инжиниринг" и Кафедра Goodline всерьез задумались над курсом по разработке игр для "нечайников".
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Фото: Елена Семенова
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