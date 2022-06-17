Депрессивная собака-психолог, битва с искусственным интеллектом и камень-грибоед — выпускники курса по гейм-разработке на Unity защитили свои проекты

Стали они реальностью и для других 11 ребят, которые дошли до защиты проектов. Большинство из них не имели опыта программирования, но признаются, что с детства были увлечены видеоиграми и теперь планируют связать с разработкой игр свою жизнь.

"Я пользовался почти всеми возможностями Unity для 3D-моделирования. Мне было интересно заниматься level-дизайном, создавать пространства игры. Думаю, дальше развиваться в этом направлении", – поделился впечатлениями студент курса и разработчик игры "Dog Psychologist" Константин Обручков.

Получив от студентов такой отклик, Отдел разработки игр Компании "Софт Инжиниринг" и Кафедра Goodline всерьез задумались над курсом по разработке игр для "нечайников".

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