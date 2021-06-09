День России пройдет в Новокузнецке с онлайн-концертами и челленджами

Как сообщили в новокузнецком Управлении культуры, празднование будет проходить два дня: 11 и 12 июня. Утром в пятницу для горожан будет организован фестиваль национальных культур. За ним пройдет арт-фестиваль. Также в утреннее время в Новоильинском районе можно будет посетить фестиваль детских талантов "Звездочки Кузбасса, звездочки России!" с концертом, исполнением гимна, играми, конкурсами и мастер-классами.

В обед в Новокузнецке начнется спартакиада. Позже в кинотеатре "Октябрь" состоится открытый показ художественного фильма, а на площадке перед СП "Дворец имени Маяковского" пройдет концерт. Помимо этого, в местных библиотеках будут организованы различные мастер-классы.

На следующий день, 12 июня, в Новокузнецке запланированы концерты и выставки, которые пройдут в онлайн-формате. В интернете горожане также смогут поучаствовать во флешмобе "Триколор моей страны" и в челлендже на чтение отрывков из произведений отечественных писателей.