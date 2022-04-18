День Победы станет в этом году более особенным для жителей Кузбасса

Годовщина со Дня Победы в этом году пройдет в особенно торжественной обстановке. Военные парады, праздничные концерты, возвращение шествия Бессмертного полка, залпы салютов пройдут по всей территории Кузбасса.

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