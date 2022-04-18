День Победы станет в этом году более особенным для жителей Кузбасса

Годовщина со Дня Победы в этом году пройдет в особенно торжественной обстановке. Военные парады, праздничные концерты, возвращение шествия Бессмертного полка, залпы салютов пройдут по всей территории Кузбасса.
Праздничная атрибутика от рекламной группы "ВСЁ про ВСЁ" поможет создать праздничную атмосферу. Компания готова изготовить необходимые материалы в короткие сроки и по доступной цене.
Масштабы изделий могут быть от Георгиевской ленты до больших баннеров. А качество изготавливаемой продукции отличается высокотехнологичностью и долговечностью.
- Цена транспаранта 799 рублей.
- Браслеты – 199 рублей.
- Значок с георгиевской лентой – 250 рублей.
Сувениры, воздушные шары с символикой дня Победы, георгиевские ленточки и значки сделают главный российский праздник более памятным.
Более подробную информацию можно узнать по телефону: +7 (3842) 75-55-55Адрес: г. Кемерово, улица Кузбасская, 33 а.
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