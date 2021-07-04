День города в Новокузнецке завершился праздничным салютом

Жители Новокузнецка накануне смогли насладиться фейверком, который был запущен в небе над городом в честь торжественного события – Дня города.

Салют, длительность которого составила около четырех минут, был запущен с территории Кузнецкой крепости, а основной площадкой для наблюдения за красочным шоу стала новая набережная на Левом берегу.

Отмечается, что пиротехническое представление – это единственное мероприятие, которое из списка запланированных событий состоялось в южной столице Кузбасса. Что касается массовых гуляний, концерта, квестов, выставок и другого, то все пришлось отменить из-за вспышки в регионе заболеваемости населения коронавирусной инфекцией.