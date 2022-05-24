День города в Кемерове может пройти на Московской площади

Как удалось выяснить корреспонденту AVOKADO, 12 июня праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню города, могут пройти в Кемерове на Московской площади. Об этом журналисту сообщили в мэрии кузбасской столицы.

План мероприятий пока находится на согласовании и будет опубликован позже. Финансы направят из местного бюджета и внебюджетных источников. В частности, будут использованы спонсорские и привлеченные средства.

‒ Участие известных певцов или коллективов не планируется. На праздничной сцене состоится фестиваль кавер-групп города Кемерово и других артистов города, ‒ рассказали корреспонденту AVOKADO в пресс-службе администрации областного центра.

Отметим, что ранее празднование Дня города проходило на площади Советов.