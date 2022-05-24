День города в Кемерове может пройти на Московской площади

0
Фото:  

Сотрудники администрации кузбасской столицы рассказали журналисту AVOKADO о планах властей на празднование Дня города.

Как удалось выяснить корреспонденту AVOKADO, 12 июня праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню города, могут пройти в Кемерове на Московской площади. Об этом журналисту сообщили в мэрии кузбасской столицы.


План мероприятий пока находится на согласовании и будет опубликован позже. Финансы направят из местного бюджета и внебюджетных источников. В частности, будут использованы спонсорские и привлеченные средства.

‒ Участие известных певцов или коллективов не планируется. На праздничной сцене состоится фестиваль кавер-групп города Кемерово и других артистов города, ‒ рассказали корреспонденту AVOKADO в пресс-службе администрации областного центра.

Отметим, что ранее празднование Дня города проходило на площади Советов.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/36587

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined