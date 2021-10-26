Демонтаж детских площадок начался в кузбасском городе

В Мариинске начали разбирать детские площадки. Глава Мариинского муниципального района Александр Кривцов объяснил происходящее в своем аккаунте в соцсетях.
— Комиссия по чрезвычайным ситуациям провела обследование игровых комплексов и приняла решение демонтировать все травмоопасные элементы. Как рассказал начальник территориального управления города Мариинска Дмитрий Капустин, в городе демонтировано семь площадок,— рассказал чиновник.
При этом отмечается, что новые игровые объекты будут появляться в рамках участия в федеральных программах. Желающие могут обратиться за консультацией в отдел благоустройства администрации, где расскажут, как попасть в программу, чтобы во дворе обустроили новую площадку.
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