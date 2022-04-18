+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Демонтаж асфальта на трамвайных путях стартовал в Новокузнецке

0
Фото:  

Власти южной столицы Кузбасса рассказали о начале ремонта трамвайных путей.

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов в своем Telegram-канале поделился информацией о начале демонтажа асфальтного покрытия на трамвайных путях.


По информации градоначальника, ремонт стартовал на Октябрьском проспекте на участке "Дом быта - Сибирь".

– Работы разбиты на пять участков включающие в себя ремонт переездов: "Октябрьский - Циолковского", "Октябрьский - Сеченова" и местный заезд к кинотеатру "Сибирь", – сказано в сообщении.

Помимо нового асфальта, будет проведен ремонт стыков трамвайного полотна.


Сообщается, что все работы завершатся к концу этого месяца.

Фото: Telegram / Сергей Кузнецов_НК

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/35526

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined