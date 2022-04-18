Демонтаж асфальта на трамвайных путях стартовал в Новокузнецке

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов в своем Telegram-канале поделился информацией о начале демонтажа асфальтного покрытия на трамвайных путях.
По информации градоначальника, ремонт стартовал на Октябрьском проспекте на участке "Дом быта - Сибирь".
– Работы разбиты на пять участков включающие в себя ремонт переездов: "Октябрьский - Циолковского", "Октябрьский - Сеченова" и местный заезд к кинотеатру "Сибирь", – сказано в сообщении.
Помимо нового асфальта, будет проведен ремонт стыков трамвайного полотна.
Сообщается, что все работы завершатся к концу этого месяца.
Фото: Telegram / Сергей Кузнецов_НК
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