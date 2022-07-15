Декоративные решетки появятся у деревьев вдоль аллеи в центре Кемерова

Кемеровские власти рассказали об интересном решении в оформлении деревьев на обновленной аллее вдоль улицы Кирова, что находится в самом центре города. По данным местного градоначальника Ильи Середюка, рабочие установят вокруг стволов растений специальные решетки.

– Такие декоративные решетки теперь обрамляют деревья и кустарники по четной стороне пешеходной зоны, – указал он.

Судя по фотографиям, декорации встроены в пешеходную порожку. Можно предположить, что в будущем они предотвратят разрастание деревьев.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что аллея в самом центре столицы Кузбасса вернется к своему историческому облику. Кроме того, местные чиновники уже показывали элементы благоустройства зоны отдыха.