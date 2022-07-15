Декоративные решетки появятся у деревьев вдоль аллеи в центре Кемерова

0
Фото:  

В кузбасской столице продолжается благоустройство аллеи по улице Кирова. Сейчас рабочие буквально "сажают" там деревья в решетки. Подробнее об интересном решении в декоре рассказали городские власти.

Кемеровские власти рассказали об интересном решении в оформлении деревьев на обновленной аллее вдоль улицы Кирова, что находится в самом центре города. По данным местного градоначальника Ильи Середюка, рабочие установят вокруг стволов растений специальные решетки.

Такие декоративные решетки теперь обрамляют деревья и кустарники по четной стороне пешеходной зоны, – указал он.

Судя по фотографиям, декорации встроены в пешеходную порожку. Можно предположить, что в будущем они предотвратят разрастание деревьев.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что аллея в самом центре столицы Кузбасса вернется к своему историческому облику. Кроме того, местные чиновники уже показывали элементы благоустройства зоны отдыха.

Фото: Telegram-канал Ильи Середюка

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38221

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined