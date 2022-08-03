Декоративная пергола вызвала вопросы у жителей кемеровского Южного

Со слов жителей микрорайона Южный в столице Кузбасса, новая металлическая конструкция была установлена на аллее по улице Патриотов, где сейчас рабочие проводят благоустройство территории. Горожане также обратили внимание, что крепления на опорах объекта расположены на разном уровне.

– Поставили новый кривой арт-объект на аллее, Южный. Очень ровно, – пишет VSE42.Ru, ссылаясь на слова местного жителя.

В свою очередь, в мэрии города Кемерово журналисту AVOKADO сказали, что конструкция на фото – это вовсе не арт-объект, а декоративный навес – пергола. Она расположена на бульварной части улицы Патриотов от улицы Двужильного и до улицы Радищева, но сейчас ее монтаж не завершен. При этом к настоящему моменту на опорах конструкции, уровень которых и вызвал вопросы у местных жителей, появились новые закрывающие элементы.

Стоит отметить, что пергола – это своеобразный навес, который по определению должен быть из вьющихся растений, предназначенный для защиты прохода или террасы от палящего солнца.