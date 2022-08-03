+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Декоративная пергола вызвала вопросы у жителей кемеровского Южного

0
Фото:  

Жители микрорайона Южный, когда увидели новый арт-объект на аллее по улице Патриотов, выразили негодование. Некоторым показалось, что конструкция несколько искривлена.

Со слов жителей микрорайона Южный в столице Кузбасса, новая металлическая конструкция была установлена на аллее по улице Патриотов, где сейчас рабочие проводят благоустройство территории. Горожане также обратили внимание, что крепления на опорах объекта расположены на разном уровне.

– Поставили новый кривой арт-объект на аллее, Южный. Очень ровно, – пишет VSE42.Ru, ссылаясь на слова местного жителя.

В свою очередь, в мэрии города Кемерово журналисту AVOKADO сказали, что конструкция на фото – это вовсе не арт-объект, а декоративный навес – пергола. Она расположена на бульварной части улицы Патриотов от улицы Двужильного и до улицы Радищева, но сейчас ее монтаж не завершен. При этом к настоящему моменту на опорах конструкции, уровень которых и вызвал вопросы у местных жителей, появились новые закрывающие элементы.


Стоит отметить, что пергола – это своеобразный навес, который по определению должен быть из вьющихся растений, предназначенный для защиты прохода или террасы от палящего солнца.

Фото: VSE42.RU

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38828

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined