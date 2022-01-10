Декадная норма осадков выпала за сутки в Кемерове

По данным синоптиков Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМО), за сутки выпало 8 мм осадков при декадной норме в 10 мм. При этом в ближайшие несколько дней погода будет меняться. Ожидается, что в это время в регионе будут выпадать как небольшие, так и умеренные осадки, передает VSE42.Ru со ссылкой на гидрометцентр.



За последние 24 часа сотрудники коммунальных служб работали в усиленном режиме.



Также, по данным «Яндекс.Пробки», по городу наблюдаются пробки, которые в среднем оцениваются в 4 балла. Сотрудники ГИБДД призывают водителей и пешеходов быть более аккуратными.