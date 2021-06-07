"Деградация": кемеровчане раскритиковали поведение мужчины на детской площадке

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Жители Кузбасской столицы остались недовольны поведением незнакомца, который проводил досуг на территории игровой зоны для детей. По их мнению, мужчина находился под воздействием наркотических веществ.

Об инциденте свидетели сообщили в сообществе социальной сети. Автор публикации заверил, что обнаружил героя записи во дворе между домами на Ленинградском проспекте.

– Между Ленинградский 21в и Ленинградский 23б вот такой жопочес. Ребенок хотел покачаться... (пунктуация авт. прим. ред.), – заявил свидетель в подписи.

В комментариях пользователи выразили догадки о том, что могло спровоцировать неадекватное поведение мужчины. Некоторые предположили, что горожанин пребывал на игровой площадке в наркотическом опьянении. Сторонники версии возмутились поведением земляка "они надоели, деградация!" и якобы за подобное поведение "пендаля надо было дать!".

Да!
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