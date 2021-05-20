Дефицит врачей привел к закрытию инфекционки в Кузбассе

Жалобы жителей Тисульского района на закрытие инфекционного отделения больницы появились в соцсетях. По их словам, в медучреждении отсутствуют многие специалисты, нет возможности пройти УЗИ, а теперь и вовсе придется ездить в Тяжинский район.

В Минздраве Кузбасса прокомментировали сложившуюся ситуацию, отметив, что в Тисульской районной больнице не хватает врачей.

– По причине кадрового дефицита инфекционное отделение приостанавливает работу на неопределенный срок. Администрация медицинской организации ведет работу по привлечению врачей-специалистов, – ответили в пресс-службе министерства.

Теперь пациентов из пгт. Тисуль временно будут госпитализировать в Тяжинскую районную больницу медики скорой помощи.