Дефицит врачей привел к закрытию инфекционки в Кузбассе

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В Кузбассе закрылось инфекционное отделение больницы на неопределенный срок, поскольку там некому работать.

Жалобы жителей Тисульского района на закрытие инфекционного отделения больницы появились в соцсетях. По их словам, в медучреждении отсутствуют многие специалисты, нет возможности пройти УЗИ, а теперь и вовсе придется ездить в Тяжинский район.


В Минздраве Кузбасса прокомментировали сложившуюся ситуацию, отметив, что в Тисульской районной больнице не хватает врачей.

– По причине кадрового дефицита инфекционное отделение приостанавливает работу на неопределенный срок. Администрация медицинской организации ведет работу по привлечению врачей-специалистов, – ответили в пресс-службе министерства.

Теперь пациентов из пгт. Тисуль временно будут госпитализировать в Тяжинскую районную больницу медики скорой помощи.

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