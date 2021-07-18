Дефицит кадров стал поводом закрытия единственного в кузбасском городе роддома

Последствия закрытия роддома в городе Тайга стали поводом для возмущения местных жителей, которые заявили о неудобстве направлять беременных женщин на роды в больницы соседних городов в комментариях под одним из постов губернатора области Сергея Цивилева в Instagram.

– Деятельность была прекращена из-за кадрового дефицита. В настоящее время не представляется возможным круглосуточное обеспечение данного отделения врачами анестезиологами-реаниматологами, – сказано в ответе кузбасского Минздрава.

Кроме того, со слов представителя ведомства, по приказу Министерства здравоохранения Кузбасса уже определена маршрутизация пациентов в Юргу и Анжеро-Судженск соответственно.