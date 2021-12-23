Деды Морозы проникли к детям через окна кемеровской больницы

В рамках предстоящего Нового года в одной из детских больниц в городе Кемерово произошло настоящее чудо. Несколько Дедов Морозов со страховкой спустились с крыши медицинского учреждения, а после пробрались в здание к юным пациентам через окна.

– Волшебный десант Дедов Морозов поздравил маленьких пациентов, которые получают лечение в педиатрическом и хирургических отделениях больницы, – следует из поста в Instagram-аккаунте.

Судя по видеоролику, после игр и различных увеселительных мероприятий со сказочными персонажами в качестве подарков малышам достались коробки со сладостями.