Деды Морозы-байкеры организовали мотопробег в Новокузнецке

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Фото:  

На территории южной столицы Кузбасса Деды Морозы совместно со сказочными персонажами устроили мотозаезд.

Деды Морозы верхом на мотоциклах отправились разъезжать по улицам Новокузнецка. При этом к новогодним героям присоединилась и сказочная нечисть – Баба Яга. Фотографии и видеозапись с последнего мотопробега 2021 года появилась в Сети.

Дедморозный мотопробег состоялся! – заявили организаторы в своем сообществе во "ВКонтакте".

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кемеровчане заметили на улицах вооруженных Дедов Морозов.

Видео: ВКонтакте / "МОТОКЛУБ "BLACK ICE" Новокузнецк"

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