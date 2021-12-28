Деды Морозы-байкеры организовали мотопробег в Новокузнецке

Деды Морозы верхом на мотоциклах отправились разъезжать по улицам Новокузнецка. При этом к новогодним героям присоединилась и сказочная нечисть – Баба Яга. Фотографии и видеозапись с последнего мотопробега 2021 года появилась в Сети.
– Дедморозный мотопробег состоялся! – заявили организаторы в своем сообществе во "ВКонтакте".
Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кемеровчане заметили на улицах вооруженных Дедов Морозов.
Видео: ВКонтакте / "МОТОКЛУБ "BLACK ICE" Новокузнецк"
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