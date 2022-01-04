Скульптура Деда Мороза вскоре после празднования Нового года не смогла устоять и свалилась на бок. В полусогнутом виде ее застали жители Киселевска, которые опубликовали фотографию в Сети.

– Киселевский Дед Мороз тоже заглох! Кто следующий? – с иронией подметил автор.

При этом в комментариях подписчики сообщества во "ВКонтакте" подшутили над случаем и не упустили возможности напомнить землякам о вирусе COVID-19, который, по их словам, "не щадит никого" и даже не обошел стороной надувного мужчину.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что жители областного центра испугались за свою безопасность: в одной из кемеровских многоэтажек на регулярной основе ломается лифт.