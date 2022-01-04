"Дед мороз заглох": жители киселевска пожаловались на упавшую скульптуру

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Фото:  

Жители кузбасского города в социальной сети рассказали, что скульптура Деда Мороза на главной площади не выдержала нагрузки и упала до завершения праздников.

Скульптура Деда Мороза вскоре после празднования Нового года не смогла устоять и свалилась на бок. В полусогнутом виде ее застали жители Киселевска, которые опубликовали фотографию в Сети.

Киселевский Дед Мороз тоже заглох! Кто следующий? – с иронией подметил автор.

При этом в комментариях подписчики сообщества во "ВКонтакте" подшутили над случаем и не упустили возможности напомнить землякам о вирусе COVID-19, который, по их словам, "не щадит никого" и даже не обошел стороной надувного мужчину.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что жители областного центра испугались за свою безопасность: в одной из кемеровских многоэтажек на регулярной основе ломается лифт.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

Да!
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