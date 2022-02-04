Давший взятку начальнику ГИБДД бизнесмен получил наказание в Кузбассе

Злоумышленником является 45-летний бизнесмен из южной столицы Кузбасса, который занимался перевозками каменного угля на грузовом транспорте. Установлено, что в апреле 2018 года мужчина с помощью посредника передал начальнику отдела ГИБДД ОМВД России по Новокузнецкому району взятку. За 200 тысяч рублей предприниматель получил возможность беспрепятственных перевозок груза по территории района. В марте 2019 года начальник ГИБДД был задержан при получении взятки в размере 80 тысяч рублей от другого бизнесмена.
"Сотрудник полиции заявил ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со стороной обвинения. Судом вынесен в отношении него обвинительный приговор. В отношении посредника уголовное дело рассматривается в суде", ‒ сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.
Предприниматель получил наказание в виде штрафа в 1,5 млн рублей.
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