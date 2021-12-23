Во время еженедельной программы "Утро с мэром" глава южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов высказался о слепленных заключенными фигурах Деда Мороза и Снегурочки, которые в преддверии Нового года не радуют, а пугают жителей микрорайона Абагур-Лесной.

– Каждый видит свое в этой Снегурочке. Там же живут еще люди, которые давно женщин не видели. Может, кто-то из них и делал. По фотокарточке делали, по старым воспоминаниям, рук особенно, – прокомментировал мэр.

Чиновник добавил, что Снегурочка и Дед Мороз из Абагура-Лесного стали победителями в номинации "лучшее фото" в эфире передачи.