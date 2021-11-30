Ранее в Сети появилась информация от шахтеров и их родственников о том, что горняки получали неисправные датчики, которые не могли определить реальный уровень метана в воздухе под землей. В ответ на это заявление и.о. директора "Листвяжной" Андрей Хмелинский заявил, что проверкой техники займутся эксперты.

– Эти датчики и самоспасатели увезли на экспертизу, чтобы сделать экспертное заключение, – указал он.

Стоит отметить, что от развернутого комментария до завершения работы комиссии не будет, заключил Хмелинский.